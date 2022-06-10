Правительство обеспечит государственной символикой 11 тысяч школ в регионах

Как сообщает Лента.ру, федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики России для школ. Распоряжение о выделении на эти цели более 970 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Речь идёт о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках. В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч школ в 31 регионе, а к 2024 году – все общеобразовательные организации страны.



Ранее президент поручил правительству рассмотреть вопросы об использовании государственных символов в общеобразовательных организациях и о финансировании таких расходов.

Поручение было дано по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года.