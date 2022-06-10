7 июня 2022 года в режиме видео-конференц-связи состоялась встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» – полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Обращаясь к Ван Юну в начале встречи, полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров отметил, что «отношения между Россией и Китаем в настоящее время выдержали испытания, вызванные глобальными изменениями мировой обстановки, и демонстрируют устойчивую тенденцию развития».

Полномочный представитель подчеркнул, что «стремление Приволжского федерального округа развивать двустороннее сотрудничество с провинциями Китая в формате «Волга-Янцзы» становится еще более активным, регионы заинтересованы в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой на новом уровне». В 2021 году товарооборот между Китаем и регионами ПФО составил более 6 млрд. долл. США (128,2% к 2020 году).

Игорь Комаров отметил заинтересованность и готовность регионов ПФО активизировать дальнейшее взаимодействие с китайскими партнерами, в т.ч. путем поощрения взаимных инвестиций, оптимизации новых логистических маршрутов, проведения перекрестных бизнес-миссий. Полномочный представитель также отметил, что в регионах ПФО готовы усилить сотрудничество с китайскими партнерами по локализации отдельных производств на площадках «точек экономического роста», куда входит 8 особых экономических зон, 30 территорий опережающего социально-экономического развития, более 100 индустриальных парков, технопарков и кластеров.

В свою очередь, Член Госсовета КНР Ван Юн поблагодарил Игоря Комарова за содействие в развитии российско-китайских взаимоотношений и за поддержку проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Он также отметил важность поддержки инвестиционных проектов, расширения сотрудничества в сфере электронной коммерции, интеграции производственных цепочек. По мнению Ван Юна, для укрепления российско-китайских торгово-экономических отношений важно активнее задействовать потенциал малого и среднего бизнеса.

В ходе встречи стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности активнее развивать взаимодействие в рамках Ассоциации высших учебных заведений «Волга-Янцзы» и Российско-китайского молодежного форума. «Мы будем проводить работу по усилению взаимодействия и коммуникаций между Россией и Китаем в рамках торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», — сказал Игорь Комаров.

В мероприятии с российской стороны также приняли участие заместители полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и Алексей Кузьмицкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР Андрей Денисов, посол по особым поручениям МИД России Алексей Евсиков, торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, директор Департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Елена Мельникова.