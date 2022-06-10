Лето — самое беззаботное время для детворы, а для тех, кто отдыхает в лагерях, оно приятнее и веселее вдвойне.

Ведь там их ожидают множество интересных мероприятий и возможность обрести новых друзей.

1 июня гостеприимно встретил детвору детский оздоровительно-образовательный лагерь «Соснячок». С первых минут прибытия детей территория лагеря наполнилась атмосферой радости и дружбы. Многие из ребят отдыхают здесь не первый год, и они были очень рады встрече со старыми друзьями.



Следует отметить, что «Соснячок» традиционно выбирают дети не только из Шумерли и Чувашии в целом. В числе 118 ребят, заехавших сюда в первую смену, есть и представители Нижегородской области, и даже Москвы. Вожатский состав лагеря представлен педагогами Шумерли и студентами Канашского педколледжа. За здоровьем отдыхающих в 1 смену следят медики Порецкого филиала Шумерлинского ММЦ.



Торжественное открытие первой смены состоялось 3 июня. Отличного отдыха и настроения ребятам пожелали начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерли Ирина Сасакина и депутат городского Собрания, директор ЦДТ Елена Голованова.

В Центре детского творчества в начале июня распахнул свои двери лагерь дневного пребывания «Солнцеворот-2022», объединивший 75 детей — кружковцев ЦДТ.

В этом году его деятельность приурочена к Году культурного наследия.

Каждое утро в лагере начинается с выноса государственного флага России, что способствует патриотическому воспитанию молодежи, и, конечно же, с зарядки, обеспечивающей бодростью на весь день.



В первый же день отдыха ребята стали участниками мероприятия «Здравствуй, лето!», прошедшего в городском парке. В начале смены все 5 отрядов, объединивших учащихся 1-5 классов, придумывали себе названия команд, девизы и речёвки. За небольшой период пребывания в лагере ребята успели поучаствовать в подвижных играх и эстафетах на свежем воздухе, в различных конкурсах, пройти учебную пожарную эвакуацию, продемонстрировать свои таланты на торжественном открытии лагерной смены, состоявшемся 6 июня.



Ребята также принимали участие в Пушкинском диктанте, показывали свои творческие способности в музее асфальтовой живописи «У Лукоморья», где рисовали мелом любимые сказки Пушкина.



Каждый день в лагере наполнен яркими эмоциями и встречей с гостями. Впереди у ребят еще масса интересного. Смена продлится до 30 июня.









В пришкольном лагере школы № 6 «Журавлики» отдыхают 100 обучающихся 1-4 классов. Их отдых проходит по программе «Край родной Чувашия».

В начале смены ребята приняли участие в веселых стартах и в конкурсах, посвященных Дню защиты детей. Они восторженно отнеслись к проведению Дня игр, игрушек, шариков и бантиков, а также конкурсов рисунков и мыльных пузырей, интеллектуально-познавательного квиза «Знаем? Да!»

На открытии смены звучали звонкие песни, демонстрировались зажигательные танцы и веселые сценки. Позже начался футбольный турнир между отрядами.



В рамках Всемирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога воспитанники лагеря узнали много полезного, разбили цветочные клумбы возле школы. Они также приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Пушкинскому дню, — вспомнили сказки А.С. Пушкина и героев произведений, рисовали иллюстрации к любимым сказкам, готовили инсценировки.



Кстати, согласно легенде смены перед ребятами стоит важная миссия — помочь народам, ставшим злыми из-за разбившегося зеркала раздора, стать добрыми и едиными. А это можно сделать, выполняя различные задания во время смены. Нужно сказать, что пока ребята отлично справляются со своей задачей.









Татьяна Александрова.