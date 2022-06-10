Перспективы сотрудничества Чувашии и Беларуси обсудили 8 июня в Минске. Руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина и министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган планируют выстроить всестороннее взаимодействие в области ИТ и цифровой экономики. Стороны договорились обмениваться опытом в реализации цифровых проектов.

Чувашия сильна в областях медицинской и спортивной цифровой трансформации, финансового госуправления и готова поделиться технологиями с Республикой Беларусь. Министр обозначила: «Самый лучший способ интеграции — это «подсмотреть» друг у друга лучшее и брать проверенные решения, которые однозначно сработают. Со своей стороны, мы готовы предоставить все обучающие курсы, которые проводились в регионе».

По словам Кристины Андреевны, Чувашию и Беларусь связывает много общего. «У нас идентичные подходы и схожий менталитет, поэтому мы можем успешно перенимать опыт друг друга и реализовывать его на практике», — отметила она на встрече.

Стороны представили свои подходы в реализации цифровых проектов. В ходе переговоров участники рассмотрели вопросы цифровизации финансовой системы, бережливого производства и работы с данными. Особое внимание белорусской стороны получили региональные проекты «ТелеМФЦ», «Безопасный и умный город», концепция работы Госкорпорации «Росатом».

«У Беларуси тоже есть сильные, хорошие решения: «Белтелеком» и сотовой связью занимается, и умным городом – нам интересно изучить их опыт», – обратила внимание руководитель Минцифры Чувашии.

Это было первое тесное знакомство министров. «Главное в этой встрече то, что нам удалось наладить открытый диалог, который сейчас необходим как Беларуси, так и Чувашии. Кристина Майнина в должности всего полтора года, мы удивлены тому, какие эффективные шаги были сделаны в российском регионе к продвижению IT-направления. Во время встречи выяснилось, что идеи, проблемы и пути их решения у нас очень схожи», — поделились представители Минсвязи Беларуси.

К концу переговоров стороны выразили надежду на укрепление и развитие дальнейшего сотрудничества. «По итогам встречи с Константином Шульганом мы поняли, что действуем одинаково, несмотря на то, что свою деятельность ведем в разных государствах. Теперь у нас есть твердая уверенность в том, что цифровое развитие Чувашии – на верном пути», — сообщила Кристина Майнина.

Сразу после встречи делегация из Чувашии совместно с представителями Алтайского края и Курской области посетила Парк высоких технологий Республики Беларусь.

Минцифры Чувашии.