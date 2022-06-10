Инициатива, вперёд!

С благоустройством и развитием населенных пунктов напрямую связана тема инициативного бюджетирования. Один из плюсов этой программы, стартовавшей в 2017 году, в том, что не нужно тратить немалые средства на составление проектов. Для организации работ достаточно простой сметы и согласия населения на софинансирование.



Это одно из самых доступных для жителей решений, чтобы получить финансы из регионального бюджета на благоустройство своего города, деревни или села. Граждане, выбравшие проект инициативного бюджетирования и участвующие в его разработке, имеют возможность активно участвовать в контроле.



Практика в муниципалитетах показала, что жители республики поверили в программу инициативного бюджетирования. Если в 2017 году в Шумерлинском районе был поддержан всего один проект на сумму 99 тыс. руб., то в 2021 году — 63 проекта на сумму 46 млн руб. В 2017—2021 годах в Шумерлинском районе в целом было реализовано 193 проекта общей стоимостью порядка 120 млн рублей.



Положительная тенденция сохраняется и в 2022 году – Минсельхозом Чувашии поддержана реализация 72 проектов, представленных Шумерлинским муниципальным округом, на общую сумму 72 млн 63 тыс. руб. (из республиканского бюджета – 56 млн 889 тыс. руб., из местного бюджета – 11 млн 277 тыс. руб., от жителей – 3 млн 897 тыс. руб.). Дополнительно поданы заявки на реализацию еще 22-х муниципальных проектов.



Как сообщила газете начальник отдела строительства , дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий – главный архитектор администрации Шумерлинского муниципального округа Татьяна Маркина, большая часть проектов касается ремонта грунтовых и автомобильных дорог, ремонта скважин и водопроводных сетей, обустройства противопожарных водоемов, памятных мест.



В рамках инициативного бюджетирования на сегодня уже завершены работы по ремонту участка дороги к кладбищу в Торханах и ремонту забора на кладбище в Чертаганах. В настоящее время полным ходом идут работы по обустройству противопожарных водоемов в Краснооктябрьском поселении и по ремонту скважины и водопроводных сетей в Тугасах.

Ольга Дмитриева.