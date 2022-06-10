В преддверии Дня России в Шумерле вручили паспорта 14 юным жителям города

Торжественное мероприятие состоялось на площадке перед зданием Центра детского творчества. Новоиспеченных обладателей главного для гражданина страны документа поздравили глава города Сергей Яргунин, депутат городского Собрания и директор ЦДТ Елена Голованова, начальник отдела культуры администрации Екатерина Николаева, начальник отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Шумерлинский» Мария Кондратьева. Вместе с паспортами ребятам были вручены брошюры с текстом Конституции РФ. Теперь перед молодыми шумерлинцами откроются новые возможности, например, они смогут официально трудоустроиться, зарегистрироваться на портале госуслуг, получить собственную банковскую карту или оформить пушкинскую.







