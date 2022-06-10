Вопросы импортозамещения обсудили в финале конкурса «Рублевая зона»

Столица Чувашии второй раз подряд принимает победителей крупнейшего российского конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона». Финальная часть конкурса проходит в Чебоксарах с 9 по 11 июня. Обучающие семинары, брифинги и мастер-классы от ведущих российских экспертов, пресс-подходы, экскурсии — для финалистов конкурса предусмотрена насыщенная программа.

Деловая часть мероприятия стартовала 9 июня со встречи участников финала с Главой Чувашии Олегом Николаевым и председателем Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Пишущая братия из 24 регионов России в формате брифинга обсудили с высшими должностными лицами финансово-экономическую ситуацию в республике и стране: о проблемах открытия коррсчетов, выпуска в обращение цифровых финансовых активов, темпах и ставках кредитования, о развитии туризма в республике, задачах в импортозамещении и другие актуальные вопросы.

По традиции участников мероприятия первым приветствовал Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Чтобы ближе познакомить гостей республики с народными традициями, руководитель региона рассказал о главных блюдах, которыми гордится чувашский народ . Шӑрттан (мясной продукт) и сӑра (напиток из хмеля и солода) — блюда, которые стали национальным брендом республики. Посоветовав обязательно изведать чувашскую кухню, Олег Николаев пригласил гостей посетить 24 июня Всечувашский праздник «Акатуй», чтобы наверняка приобщиться к чувашской культуре.

Отметим, что чувашский напиток из хмеля пользуется популярностью и за пределами республики. Перспективам развития хмелеводства в Чувашии на брифинге было уделено особое внимание. По словам Олега Николаева, 92% российского хмеля производится в Чувашии. И в планах региона — в разы увеличить масштабы «зеленого золота».

На брифинге шла речь и о поддержке малого и среднего бизнеса в республике. Олег Николаев напомнил, что государством принят ряд мер: это и льготное кредитование, налоговые преференции. В Чувашии работает центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес», который помогает в открытии и развитии своего дела, успешно реализуется проект ТелеМФЦ — сервис удаленного оказания услуг для бизнеса и физических лиц. «Нам очень здорово помогла та работа, которая была проведена в период новой коронавирусной инфекции. Государство приняло быстрые решения по поддержке бизнеса. Самое главное — использовать эти возможности», — отметил глава региона.

Журналистам рассказали о работе промышленных организаций в условиях санкций. По словам Олега Николаева, все предприятия республики работают стабильно, и даже улучшают показатели. В качестве примера он привел работу концерна «Тракторные заводы», который значительно увеличил объемы производства и планомерно вытесняет с рынка иностранных конкурентов. «По импортозамещению открывается колоссальная масса возможностей. Здесь важно быть мобильными, быстро нащупывать открывающиеся возможности», — поддержал коллегу Анатолий Аксаков. - Считаю, что у нас появился шанс для развития внутреннего производства. Потенциал для этого огромный, наша задача — перенастроить экономику на глубокую внутреннюю переработку».

Такая же задача стоит и в вопросах цифровой трансформации. Импортозамещение оборудования и программного ообеспечения уже запущено. Анатолий Геннадьевич напомнил, что по итогам конференции «ЦИПР» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" инициирован ряд мер по переходу на российские программные продукты.

Эксперты ожидают больших изменений в экономике. «Кризис — это не только сложности, но и возможности. Что-то упадет, а что-то взлетит. В итоге будет некий баланс. Наша задача, понимая риски и возможности, сделать таким образом, чтобы был восходящий тренд», — подытожил Олег Николаев.

Обсуждение актуальных проблем финансового рынка страны продолжится сегодня на обучающих семинарах с участием ведущих экспертов финансовой отрасли.

Напомним, генеральным партнером конкурса «Рублевая зона» выступает Союз журналистов России. Мероприятие проводится при поддержке Государственной Думы РФ по финансовому рынку.

Минцифры Чувашии.