Фестиваль-марафон «Песни России» стартует в Чувашии￼

9 июня в Чувашии стартует XVI фестиваль-марафон «Песни России» под художественным руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.

За 10 фестивальных дней состоится 10 концертов, в которых наряду с профессиональными коллективами, приехавшими из разных регионов России, примут участие 50 местных (самодеятельных и профессиональных) коллективов.

Город Новочебоксарск: народный коллектив художественного творчества в Чувашской Республике вокальный ансамбль «Сăрнай», народный вокальный ансамбль «Кăмăл», народный коллектив художественного творчества в Чувашской Республике фольклорный ансамбль «Теветкел», народный самодеятельный коллектив художественного творчества в Чувашской Республике вокальная студия «Шевле», народный детский ансамбль народного танца «Радость», фольклорный ансамбль «Реченька».

Комсомольский район: ансамбль гармонистов «Каҫал», народный ансамбль песни и танца имени Фарита Абдуловича Гибатдинова «Мишар», детский фольклорный ансамбль «Тевет», народный вокальный ансамбль «Кубняночка».

Янтиковский район: танцевальный коллектив «Задоринки», фольклорный коллектив «Сурпан», народный вокальный ансамбль «Тăвай ен», фольклорный коллектив «Тăвайсем», народный фольклорный ансамбль «Тăрмăш».

Батыревский район: народный ансамбль песни и танца Батыревского районного дома культуры, фольклорный коллектив «Мерчен», народный фольклорный ансамбль «Пашель», ансамбль гармонистов «СалАм», народный фольклорный ансамбль «Чемен».

Вурнарнский район: фольклорный коллектив «Ҫӑлтӑрчӑк» Вурнарской общеобразовательной школы № 2, фольклорный коллектив «Санар», народный ансамбль песни и танца «Тивлет», народный самодеятельный коллектив художественного творчества в Чувашской Республике народный фольклорный коллектив «Шурӑмпуҫ».

Цивильский район: танцевальная студия «Кристалл», танцевальная студия «Ника» Цивильской средней общеобразовательной школы № 2, народный вокальный ансамбль «Салтар», народный фольклорный коллектив «Ямаш».

Красночетайский район: фольклорный ансамбль «Айхал», народный ансамбль танца «Колибри», народный хор Районного Дома Культуры Красночетайского района, народный фольклорный ансамбль «Шокăль», фольклорный ансамбль «Шуçăм».

Чебоксарский район: народный танцевальный коллектив «Белара», народный художественный коллектив Фольклорный ансамбль «Телей», детский фольклорный ансамбль «Тивлеть», народный фольклорный коллектив «Туслăх», народный вокальный ансамбль «Шура акаш»

Козловский район: вокальный ансамбль «Любава» при Козловской детской школе искусств, народный детский хореографический ансамбль «Подсолнух», фольклорный ансамбль «Шевле», народный фольклорный ансамбль «Энĕш», народный фольклорный ансамбль «Эткер».

В марафоне примут участие профессиональные коллективы из разных уголков нашей страны. Зрители получат возможность посетить выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского Государственного ансамбля «Русская песня», Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп», певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Россияне», балета «Живая планета», фолк-рок группы «После 11», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко», певца и композитора Ивана Замотаева, солистки театра «Русская песня» Анны Кузьмищевой, солистки-хомусистки Юлияны Кривошапкиной и других коллективов и солистов.

9 июня в 14.00 в Чувашском государственном театре юного зрителя им. М. Сеспеля состоится пресс-конференция с участием народной артистки России Надежды Бабкиной и приглашенных коллективов.

В рамках фестиваля будут проводиться творческие встречи и мастер-классы: 12 июня в 13.00 в Чувашском государственном институте культуры и искусств, 17 июня в 13.00 в Доме культуры «Химик» города Новочебоксарск.

Концертный график:

9 июня — город Новочебоксарск

10 июня — село Комсомольское

11 июня — село Янтиково

12 июня — город Чебоксары

13 июня – село Батырево

14 июня – поселок Вурнары

15 июня – город Цивильск

16 июня – село Красные Четаи

17 июня – поселок Кугеси

18 июня – город Козловка

Вход свободный!

Начало концертов в 19.00. А в 18.00 Надежда Георгиевна приглашает жителей городов и районов Чувашии на флешмоб!

Следите за нашими новостями в тг-канале Культура Чувашии online и в официальном сообществе Минкультуры Чувашии ВКонтакте.

Минкультуры Чувашии.