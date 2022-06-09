Социология ЦУР: жители Чувашии дали оценку программе развития села

В республике с 2020 года реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», направленная на повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения и стимулирование инвестиционной активности на селе. Специалисты Центра управления регионом Чувашии провели социологическое исследование и выяснили отношение жителей республики к данной программе.

30% респондентов знакомы с программой комплексного развития сельских территорий, 54% – не слышали о ней. Треть опрошенных считают, что результаты реализации программы по развитию села в регионе уже есть. Большинство опрошенных (70%) знают о возможности получения льготной ипотеки на строительство жилья. Почти половина респондентов считает, что реализация программы повлияет на ситуацию в сельской местности.

Не довольны положением дел в селах 81% опрошенных. 59% участников опроса оценивают социально-экономическую ситуацию на селе как кризисную, треть – как удовлетворительную, 3% – как стабильную. Чуть больше половины респондентов заинтересовались программой «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».

Большинство респондентов (68%) отмечают, что в СМИ, интернете размещено недостаточно информации о мерах по поддержке развития сельских территорий. Примерно такое же количество респондентов (69%) хотели бы получать дополнительную информацию.

«Комплексное развитие сельских территорий является одним из ключевых направлений в республике. На государственную программу по развитию села за 2 года направлено более 2 млрд. рублей Построено и отремонтировано свыше 3700 объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий», — отмечает заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

В текущем году на реализацию программы предусмотрено 1,3 млрд. рублей. Средства направляются на улучшение жилищных условий, строительство, ремонт объектов социально-культурной сферы, инженерных коммуникаций, дорог, благоустройство территорий и т.д. Планируется реализовать 862 инициативных проекта, сообщили в Минсельхозе Чувашии.

Результаты онлайн-исследования будут приняты во внимание при реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», а также учтены при проведении информационной кампании.

Отметим, что опрос проведен с 20 по 23 мая 2022 года методом онлайн-анкетирования среди пользователей 2-х наиболее популярных соцсетей в Чувашии, за исключением городов Чебоксары и Новочебоксарск. В исследовании приняли участие 409 человек.