Конкурс национальных видеороликов «МЫ» приглашает к участию

Продолжается прием работ на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов «Мы». Конкурс проводится с целью популяризации культуры и традиций своих народов посредством национального медиатворчества. Рассказать о культурном своеобразии народов, проживающих в Чувашии, смогут и жители нашей республики.

Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 31 августа. Для создания видео авторам необходимо выбрать одну их двух тем: «Межнациональное согласие в России» или «Национальная идентичность», снять ролик, загрузить его в файлообменник и до конца лета заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф. Участвовать можно как поодиночке, так и в составе творческих коллективов или профессиональных групп. В этом году в конкурсе 5 номинаций: «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик»; «Видеоклипы»; «Видеорепортажные ролики»; «Документальный ролик».

Работы конкурсантов будут рассматриваться в период с 19 сентября по 16 октября, при этом работы профессионалов и любителей оцениваются отдельно друг от друга. В этот же период пройдет онлайн-голосование. Церемония награждения состоится в День народного единства 4 ноября. Победителей проекта, в том числе лидеров зрительского голосования ждут денежные премии.

Организатором II Всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ» являются Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной Думы по делам национальностей и Правительства Тюменской области.

Минцифры Чувашии.