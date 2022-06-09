Запущен сервис для отслеживания нарушений моратория на проверки

В России усиливается контроль за соблюдением ограничений на проверки в текущем году. С этой целью на портале госуслуг создан сервис, позволяющий представителям бизнеса, индивидуальным предпринимателям и гражданам сообщать о нарушениях моратория. Жалоба рассматривается в течение одного рабочего дня.

«Очень важно создавать обратную связь между государством и обществом. Сервис позволит предпринимателям нашей республики оперативно сообщать о нарушениях, тем самым наладить прямую коммуникацию с федеральными органами власти и снизить административную нагрузку», — отметил Илья Тумаков, руководитель Республиканского бизнес-инкубатора.

Напомним, мораторий был введен 10 марта и коснулся как плановых, так и внеплановых проверок по всей стране. С момента введения моратория отменено более 218 тысяч проверок. Исключение составили некоторые виды проверок социально значимых объектов на предмет соблюдения санитарно-пожарных требований, а также опасных производственных объектов.