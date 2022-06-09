09 Июн

Запущен сервис для отслеживания нарушений моратория на проверки

В России усиливается контроль за соблюдением ограничений на проверки в текущем году. С этой целью на портале госуслуг создан сервис, позволяющий представителям бизнеса, индивидуальным предпринимателям и гражданам сообщать о нарушениях моратория. Жалоба рассматривается в течение одного рабочего дня. 
«Очень важно создавать обратную связь между государством и обществом. Сервис позволит предпринимателям нашей республики оперативно сообщать о нарушениях, тем самым наладить прямую коммуникацию с федеральными органами власти и снизить административную нагрузку», — отметил Илья Тумаков, руководитель Республиканского бизнес-инкубатора.
Напомним, мораторий был введен 10 марта и коснулся как плановых, так и внеплановых проверок по всей стране. С момента введения моратория отменено более 218 тысяч проверок. Исключение составили некоторые виды проверок социально значимых объектов на предмет соблюдения санитарно-пожарных требований, а также опасных производственных объектов.

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.