График проведения мероприятий Минкультуры Чувашии

в период с 9 по 18 июня 2022 г. для освещения в СМИ:

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» Презентация проекта «Вышитая карта России»

Дата, время

Место

мероприятие

Спикеры

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09.06.2022, 8.50

Чебоксары, ж/д вокзал

Приезд в Чувашию н.а. РФ Н.Г. Бабкиной и участников фестиваля-марафона «Песни России»

Народная артистка Российской Федерации Надежда Георгиевна Бабкина

Ромадова Ирина 89053420314

09.06.2022,

14.00

Чебоксары,

Чувашский театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля

Московский проспект, д. 33/9

Пресс-конференция н.а. РФ Н.Г. Бабкиной и участников фестиваля-марафона «Песни России»

Народная артистка Российской Федерации Надежда Георгиевна Бабкина

Ромадова Ирина +79053420314

Элле Александра (релиз)

89093045151

09.06.2022,

19.00

Новочебоксарск, центральный стадион им. А.Г. Николаева,

ул. Жени Крутовой, д. 12 А

Первый концерт участников фестиваля-марафона «Песни России»

Народная артистка Российской Федерации Надежда Георгиевна Бабкина

Артисты, зрители

Пресс-служба адм. г.НЧК (релиз)

Элле Саша

89093045151

Ответственные:

Погодина Елена Олеговна

89176513990

Матина Ольга Анатольевна

89176790199

10.06.2022, 12.40

Чебоксары, Чувашская государственная филармония,

Президентский бульвар, д.9

Презентация «Вышитой карты России»

Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев

Народная артистка Российской Федерации Надежда Георгиевна Бабкина

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Анатольевна Каликова

Ромадова Ирина +79053420314

10.06.2022, 19.00

с. Комсомольское,

ул. Канашская, д. 28. Площадь

Концерт участников фестиваля-марафона «Песни России»

Артисты, зрители

Пресс-служба адм. района (релиз)

Ответственный

Кокорева Марина Андреевна

89176564631

11.06.2022, 19.00

с. Янтиково, пр. Ленина, д. 3 площадь перед Домом культуры

Концерт участников фестиваля-марафона «Песни России»

Артисты, зрители

Пресс-служба адм. района (релиз)

Ответственный

Кириллова Оксана Алексеевна

89196536753

12.06.2022, 13.00

г. Чебоксары,

Чувашский государственный институт культуры и искусств

ул. Энтузиастов, д. 26

Мастер-класс народной артистки России Надежды Бабкиной

Народная артистка Российской Федерации Надежда Георгиевна Бабкина

Саиткулова Елена (релиз)

89…

Ответственный

Баскакова Наталья Ивановна

89170671442

12.06.2022,18.30

г. Чебоксары,

Красная площадь (перед зданием Чувашского драмтеатра)

Поздравление Главы с Днём России, концерт Н.Г. Бабкиной и участников фестиваля-марафона «Песни России»

Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев

Народная артистка Российской Федерации Надежда Георгиевна Бабкина

Пресс-служба Главы ЧР,

Ромадова Ирина 89053420314

Элле Саша (релиз)

89093045151

Ответственный

Николаева Елена Васильевна

89276689399

13.06.2022, 19.00

с. Батырево, пр-кт Ленина, д. 5 (площадка перед администрацией)

Концерт участников фестиваля-марафона «Песни России»

Артисты, зрители

Пресс-служба адм. района (релиз)

Ответственный

Никитина Наталья Олеговна

89033578848

14.06.2022, 19.00

пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20 (перед зданием администрации)

Концерт участников фестиваля-марафона «Песни России»

Артисты, зрители

Пресс-служба адм. района (релиз)

Ответственный

Алексеева Ирина Олеговна

89373735808

15.06.2022, 19.00

г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 1А (за домом культуры)

Концерт участников фестиваля-марафона «Песни России»

Артисты, зрители

Пресс-служба адм. района (релиз)

Ответственный

Волчкова Алла Викторовна

89176574218

16.06.2022, 19.00

с. Красные Четаи (возле здания администрации)

Площадь Победы

Концерт участников фестиваля-марафона «Песни России»

Артисты, зрители

Пресс-служба адм. района (релиз)

Ответственный

Михоткина Алина Николаевна

89379518466

17.06.2022, 13.00

Новочебоксарск,

ул. Винокурова, д. 26

Дом культуры «Химик»

Мастер-класс народной артистки России Надежды Бабкиной

Народная артистка Российской Федерации Надежда Георгиевна Бабкина

Пресс-служба ДК «Химик»

Ответственный

Фошин Вячеслав Александрович

89033582463

17.06.2022, 19.00

п. Кугеси, ул. Советская, д. 37 (перед ФСК «Улап»), центральная площадь

Концерт участников фестиваля-марафона «Песни России»

Артисты, зрители

Пресс-служба адм. района (релиз)

Ответственные:

Кириллова Екатерина Валерьевна

89603079057

Антонова Екатерина Николаевна

89196526333

18.06.2022, 19.00

г. Козловка, ул. 30 лет Победы, д. 1 (напротив кафе «Парус»), набережная р.Волга

Концерт участников фестиваля-марафона «Песни России»

Артисты, зрители

Пресс-служба адм. района (релиз)

Ответственный

Мухамедзянова Олеся Валериевна

89053405615

В План основных мероприятий по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России, объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, вошло 36 мероприятий, 3 из которых реализуются в Чувашской Республике: Всероссийская акция «Вышитая карта России», Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», I Всероссийская детская фольклориада.

Фестиваль-марафон «Песни России» — общенациональный проект, вошедший в План основных мероприятий по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России, объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Фестиваль учреждён Благотворительным фондом «Народная певческая культура» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и проводится при организационном и финансовом содействии Министерства культуры Российской Федерации.

Цель Фестиваля — взаимообогащение и развитие национальных культур народов России, патриотическое и эстетическое воспитание, укрепление национального самосознания, развитие региональной политики в области культуры, сохранение культурного наследия мастеров народного песенного жанра, пропаганда и широкое распространение отечественной песенной культуры.

Фестиваль-марафон проводится в 16-й раз, и в этом году он состоится в Чувашской Республике с 9 по 18 июня 2022 г.

Число участников фестиваля – больше 100 человек. Это коллективы, представляющие разные федеральные округа страны: хоровые, танцевальные народные коллективы, коллективы художественной самодеятельности. Зрители получат возможность посетить выступления народной артистки России Н.Г. Бабкиной и Московского Государственного ансамбля «Русская песня», Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп» под художественным руководством заслуженного деятеля искусств России Виктора Селиверстова, певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Россияне», балета «Живая планета», фолк – рок группы «После 11», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко», певца и композитора Ивана Замотаева, солистки театра «Русская песня» Анны Кузьмищевой, солистки – хомусистки Юлияны Кривошапкиной и других коллективов и солистов. Также в фестивале примут участие артисты Чувашского государственного ансамбля песни и танца, творческие коллективы городов и районов республики. Всё вышеперечисленное позволит зрителям и участникам фестиваля окунуться в атмосферу праздника и единения с Русской культурой, прикоснуться к традициям, нашим корням.

«Цели и задачи фестиваля – сохранить нематериальное культурное, духовное наследие и приумножить количество его участников, зрителей, а также пропаганда и популяризация нематериального культурного наследия народов России через песню, танец», — отмечает народная артистка России Надежда Бабкина.

В рамках фестиваля в 10-ти муниципальных образованиях Чувашии пройдут благотворительные ежедневные концерты. Маршрутными точками фестиваля станут г. Новочебоксарск, с. Комсомольское, с. Янтиково, г.Чебоксары, с. Батырево, пгт. Вурнары, г. Цивильск, с. Красные Четаи, с. Кугеси и г. Козловка. Начало концертов – 19.00. В Чебоксарах и Новочебоксарске также состоятся мастер-классы народной артистки России Надежды Бабкиной для руководителей и участников профессиональных коллективов республики и коллективов художественной самодеятельности.

«В рамках фестиваля-марафона «Песни России» 12 июня в День России на Красной площади в г. Чебоксары Надежда Георгиевна презентует мультимедийную версию проекта «Вышитая карта России. Приглашаем на концерт чебоксарцев и гостей столицы Чувашии», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Презентация «Вышитой карты России» состоится 10 июня 2022 г. в 13.00 в преддверии празднования Дня России в Чувашской государственной филармонии г. Чебоксары.

Акция была инициирована Правительством Чувашской Республики и вошла в План основных мероприятий по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России, объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Организатором акции выступило Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Вышитую карту России в г. Чебоксары презентует народная артистка России Надежда Бабкина с ансамблем «Русская песня» в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

«Вышитая карта России» — проект, объединяющий все регионы России, демонстрирующий уникальные традиции и глубинную связь народов страны через декоративно-прикладное искусство. Полотно карты размером 3 х 6,7 м собрано из вышитых вручную орнаментами традиционной народной вышивки фрагментов, повторяющих географические очертания регионов России.

Акция стартовала в январе текущего года, для участия в ней в адрес руководителей субъектов были отправлены посылки: положение об акции, сопроводительные документы, лекала, специальная ткань. Весной готовые вышитые фрагменты карты вернулись в Чувашию, мастерицы фабрики «Паха тĕре» соединили их в единое полотно.

Одновременно с созданием фрагментов общероссийской карты регионы вышили дополнительный узор — образец народной вышивки размером 50×50 см. Эти образцы оформлены как отдельные картины, которые будут экспонироваться вместе с основным полотном («эффект укрупнения» позволит зрителям более подробно рассмотреть узоры народной вышивки и оценить высокое мастерство их исполнения).

«Вышитую карту России» сами мастера уже назвали мощным оберегом нашей страны. Каждая область, республика, край представлены на карте уникальным узором с использованием оригинальных материалов – кожи, меха, янтаря, ракушек, бисера. В акции приняли участие около 200 мастеров декоративно-прикладного искусства, среди которых есть и мужчины, и семейные дуэты. Кстати, ранее карту Российской империи вручную вышили 150 лет назад. В 1872 году воспитанницы Московского училища ордена Святой Екатерины поднесли её в дар Александру II. Карта хранится в Музее Московского Кремля», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

15 июня Вышитая карта России будет представлена на ПМЭФ в г. Санкт-Петербурге. Далее экспонирование карты запланировано в федеральных округах страны.