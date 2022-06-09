В сквере Скаржевского установят новую детскую игровую площадку

Игровая площадка в сквере Скаржевского выработала свой ресурс и, произведя синхронизацию федеральных программ, касающихся благоустройства города, при поддержке Минстроя ЧР принято решение по строительству новой, более функциональной, безопасной, современной.

Так как площадь новой площадки больше предыдущей, часть деревьев, согласно проекта, попали под спил.

Глава администрации Валерий Шигашев провел рабочее совещание с Дмитрием Стешиным, представляющим ООО «ПаркСервис» (г.Тверь). Согласовали изменение параметров, сместя границы участка, чтобы сохранить насаждения.

Возможно, одна липа все-таки будет снесена, если не удастся найти технические решения по приведению в соответствие требований безопасности, предъявляемым к строительству детских площадок.

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