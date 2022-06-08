Четверть века в профессии

Социальный работник — профессия, которая требует немало физических и эмоциональных затрат. Работать в этой сфере непросто, ведь далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, сопереживать, поддержать, предоставляя при этом полный набор социальных услуг. Поэтому большинство из социальных работников выбрали профессию по зову души и сердца.

Трудовая деятельность Галины Михайловны Андреевой в Шумерлинском КЦСОН началась ровно 25 лет назад. По словам коллег и её подопечных, это замечательная женщина, у неё за плечами большой жизненный опыт. На обслуживании у Г.М. Андреевой находятся 12 человек — инвалиды I и II групп, вдовы погибших участников войны. Своих подопечных Галина Михайловна называет «мои бабули» и навещает их, избавляя от вынужденного одиночества. «Они у меня самые лучшие! Отношусь к ним с любовью, как к своим старшим и мудрым наставникам. Благодаря им я научилась многому, а самое главное — научилась ценить каждый прожитый день», — рассказывает Галина Михайловна.



За 25 лет соцработница добилась высоких результатов в профессиональной деятельности. Так, в 2001 году заняла 3-е место в конкурсе «Лучший по профессии» среди социальных работников Шумерли, в 2020 году – 1-е место в региональном этапе всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». За многолетний безупречный труд Галина Михайловна награждена почётными грамотами и благодарностями от учреждения, администрации города, профсоюзного комитета, в 2015 году награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития, в 2019 году удостоена благодарности Главы Чувашской Республики.



Как и все соцработники, Галина Михайловна доставляет продукты питания из магазина, лекарства из аптек, вызывает врача на дом, оплачивает коммунальные платежи на почте. Не ограничивается предоставлением социальных услуг в рамках обязанностей, выполняет и другие просьбы и поручения подопечных. На первый взгляд, работа Г.М. Андреевой не отличается оригинальностью. Но она всегда старается сделать так, чтобы доставить радость человеку, поднять настроение, вселить надежду. Галина Михайловна знает и умеет видеть в пожилых людях полноценную и уникальную личность.

М. Андержанова, ШКЦСОН.