Увеличены размеры трех пособий, выплачиваемых через ПФР

С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличились размеры выплачиваемых через ПФР ежемесячной денежной выплаты на детей от 8 до 17 лет, пособия одиноким родителям, а также ежемесячного пособия беременным женщинам.

Суммы пособий семьям с невысокими доходами устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума. В республике выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, увеличится до 6448 рублей в месяц (50% прожиточного минимума трудоспособного населения, который в Чувашии с 1 июня 2022 года составляет 12896 руб.) Родители детей от 8 до 17 лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе) будут получать 5738, 8607 и 11476 рублей в месяц соответственно.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители по заявлениям, поданным в июне. По правилам, первичное перечисление назначенных выплат осуществляется в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения по заявлению родителя. Родители, которым выплаты назначены по заявлениям, поданным до июня, получат их в новом размере в июле (за июнь).

На сегодня в Чувашии ежемесячные денежные выплаты детям от 8 до 17 лет установлены родителям 30,9 тыс. детей, пособия одиноким родителям – на 7,4 тыс. детей. Ежемесячные пособия получают 1,6 тыс. беременных женщин, вставших на учет в медицинские организации в ранние сроки.

Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашской Республике.