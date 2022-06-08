Пусть доброта сердца согреет

Каждому человеку необходимо доброе общение, чуткое внимание, заботливое участие. Особенно остро эту необходимость ощущают представители старшего поколения. Поэтому профессия социального работника остается одной из самых нужных и востребованных.

Вот уже 15 лет в Шумерлинском центре социального обслуживания трудится Елена Николаевна Ручина, день за днем, шаг за шагом готовая протянуть руку помощи, найти ободряющие утешительные слова каждому, кто в этом нуждается.



У Елены Николаевны 13 подопечных. Это пенсионеры, проживающие в частном секторе, ветераны труда, инвалиды I и II групп. Круг обязанностей или, как сегодня принято говорить, социальных услуг, достаточно широкий и индивидуальный для каждого пожилого человека. Помимо домашних, бытовых хлопот среди обязанностей социального работника — закупка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, сопровождение подопечных в больницы и госучреждения, получение медикаментов по рецептам. Всё это требует немало времени, терпения и сил. Но не меньше, чем физическая помощь, пожилым людям нужны поддержка, искреннее, душевное общение. Выслушать, утешить, согреть добрым словом — всё это не входит в перечень официальных социальных услуг, но подчас оказывается самым важным для подопечных.



Не отрываясь от трудовых будней, Елена Николаевна совершенствуется в профессии, повышая свою квалификацию на различных тематических курсах. В 2017 году она прошла учебный курс по оказанию медицинской помощи, в 2019 году освоила программу профессионального обучения «Организация социального обслуживания. Социальная работа».



Е.Н. Ручина принимает активное участие в социально значимых акциях, влилась в волонтерское движение.

За многолетний добросовестный труд награждена благодарностями учреждения, администрации города Шумерли и профсоюза.



Елена Николаевна искренне помогает людям, которые в этом очень нуждаются. Каждый из них видит в социальном работнике доброго ангела, который хранит, оберегает, протягивает руку помощи.

В. Мартынова, ШКЦСОН.