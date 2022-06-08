08 Июн

Пусть доброта сердца согреет

Каждому человеку необходимо доброе общение, чуткое внимание, заботливое участие. Особенно остро эту необходимость ощущают представители старшего поколения. Поэтому профессия социального работника остается одной из самых нужных и востребованных.

Вот уже 15 лет в Шумерлинском центре социального обслуживания трудится Елена Николаевна Ручина, день за днем, шаг за шагом готовая протянуть руку помощи, найти ободряющие утешительные слова каждому, кто в этом нуждается.


У Елены Николаевны 13 подопечных. Это пенсионеры, проживающие в частном секторе, ветераны труда, инвалиды I и II групп. Круг обязанностей или, как сегодня принято говорить, социальных услуг, достаточно широкий и индивидуальный для каждого пожилого человека. Помимо домашних, бытовых хлопот среди обязанностей социального работника — закупка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, сопровождение подопечных в больницы и госучреждения, получение медикаментов по рецептам. Всё это требует немало времени, терпения и сил. Но не меньше, чем физическая помощь, пожилым людям нужны поддержка, искреннее, душевное общение. Выслушать, утешить, согреть добрым словом — всё это не входит в перечень официальных социальных услуг, но подчас оказывается самым важным для подопечных.


Не отрываясь от трудовых будней, Елена Николаевна совершенствуется в профессии, повышая свою квалификацию на различных тематических курсах. В 2017 году она прошла учебный курс по оказанию медицинской помощи, в 2019 году освоила программу профессионального обучения «Организация социального обслуживания. Социальная работа».


Е.Н. Ручина принимает активное участие в социально значимых акциях, влилась в волонтерское движение.
За многолетний добросовестный труд награждена благодарностями учреждения, администрации города Шумерли и профсоюза.


Елена Николаевна искренне помогает людям, которые в этом очень нуждаются. Каждый из них видит в социальном работнике доброго ангела, который хранит, оберегает, протягивает руку помощи.

В. Мартынова, ШКЦСОН.

Автор записи: anna

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