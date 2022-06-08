О сроках ежемесячной денежной выплаты на детей от 8 до 17лет

Первая выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет производится не позднее 5 рабочих дней после дня ее назначения. Последующие выплаты производятся с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата.

Если первая выплата осуществлена в мае за период с месяца назначения по 31 мая 2022 года, то последующая выплата за июнь осуществляется в июле в следующие сроки:

через кредитные организации — 3 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячная денежная выплата. При совпадении указанной даты с выходным (праздничным) днем выплата осуществляется в предшествующий рабочий день.

через организации федеральной почтовой связи — по графику доставки согласно адресу проживания, с 5 по 24 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата.

Аналогично, если первая выплата осуществлена в июне за период с месяца назначения по 30 июня текущего года, то последующая выплата за июль осуществляется в августе в установленные сроки в зависимости от способа доставки средств (через кредитные организации или организации федеральной почтовой связи).

Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашской Республике.