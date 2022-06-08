Олег Николаев поздравляет с Днём социального работника

Уважаемые работники и ветераны сферы социального обслуживания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День социального работника – дань уважения и достойное признание значимости и милосердия всех тех, кто выбрал нелегкую, но благородную профессию, основное предназначение которой – служить человеку.

Сегодня социальная защита и социальное обслуживание — комплексная и адресная работа с людьми. Вы оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, пенсионерам и другим категориям граждан, нуждающимся в особой социальной поддержке со стороны государства, а также людям, которым зачастую более всего необходимо простое человеческое общение и участие. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, сострадания, такта, сопереживания и преданности своему делу.

Сделать жизнь старшего поколения более качественной и комфортной — значимая для государства и общества задача. На сегодня действует достаточно широкий спектр мер поддержки старшего поколения. Социальные работники осуществляют патронаж каждого второго жителя старше 60 лет.

Ежегодно в Чувашии проводятся более 300 социально значимых мероприятий с участием семей с детьми. Работниками сферы социальной защиты постоянно ведется поиск наиболее эффективных методов работы, расширяется спектр оказываемой помощи, внедряются современные технологии.

Выражаю признательность за ваше неравнодушие, отзывчивость, благородное служение людям. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственном деле!