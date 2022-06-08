Незаменимая помощница

Социальная работа, как считает Татьяна Федюкова, — это прежде всего защита населения и забота о нуждающихся, благотворительность и милосердие. Эта профессия как искусство. Искусство человечности, искусство найти и открыть в каждом человеке веру в простые и главные ценности, в любовь к жизни.

Татьяна совсем недавно обрела профессию социального работника. Но за прошедший год смогла найти общий язык с каждым своим подопечным, а их у нее 8 человек, в основном тяжелобольные люди, к которым приходиться ходить и по два раза в день. «Привыкнуть было тяжело», — говорит Татьяна. Но она смогла преодолеть все трудности и страх. И теперь с лёгкостью мчится к своим подопечным.



«Я очень люблю свою работу, — признается соцработница, — поэтому с уверенностью могу сказать, что работа приносит мне положительные эмоции, радость и удовлетворение. А это значит, что я делаю нужное дело».



Т. Федюкова настолько любит свою работу, что, сделав своими руками к 9 Мая из георгиевских ленточек брошки, не забыла ни про одного подопечного, каждому вручила символический подарок. Или в выходные напечет пироги и обязательно угостит. Пожилые люди очень благодарны своей помощнице за добросовестную работу, за внимание и тепло души.



М. Ламкова, зав. отделением соцобслуживания на дому № 1.