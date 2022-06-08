Количество вакансий в Чувашии сократилось на 16 %

По данным hh.ru, в ПФО в мае текущего года было открыто 122,5 тысячи вакансий – это на 23 % меньше, чем в мае 2021 года, и на 5 % меньше, чем в апреле 2022 года. Наиболее сильное падение среди регионов продемонстрировала Республика Марий Эл: количество предложений о работе сократилось на 35 % по сравнению с маем 2021-го.



В Чувашии среднее количество предложений о работе снизилось на 16 %, а вот в мае относительно апреля заметных изменений динамики вакансий не наблюдалось, среднее количество вакансий составило 4,5 тыс. По сравнению с маем 2021 года в Чувашии сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Страхование» (-84 %), «Автобизнес» (-71 %), «Банки, инвестиции, лизинг» (-64 %), «Управление персоналом, тренинги» (-58 %). При этом в десяти сферах количество предложений о работе в мае выросло. Сильнее всего спрос на сотрудников поднялся в сфере строительства, недвижимости (+68 %) и в индустрии красоты и фитнеса (+51 %).



А. Севостьянова.