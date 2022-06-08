Гдава администрации Шумерли провел очередную встречу с жителями «Кирпички»

Так называемая «Кирпичка» — достаточно идиллическое место: рыбалка, чистейшая вода, утки в камышовых зарослях...

За прошедший год сделано немало — проведено освещение улиц, догазифицированы жилые дома. В этом году по программе инициативного бюджетирования планируется смонтировать канализацию и водопровод.

Основное же направление — дальнейшее благоустройство пруда и прилегающих территорий, дабы жители города могли комфортно провести свой отдых у воды.

Именно такое поручение дал Глава Республики Олег Николаев Олег Николаев Чувашия в ходе посещения данной территории, открывая программу догазификации в Чувашской Республике.

Эти темы и были обсуждены с жителями микрорайона в ходе рабочей встречи главы администрации.

gshum.cap.ru