Потребительская кооперация Чувашии выходит на маркетплейсы

В Чувашии реализуется комплексная программа развития потребительской кооперации. Итоги и задачи обсудили на рабочем совещании с участием вице-премьера Дмитрия Краснова.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии посетил Чебоксарский кооперативный техникум, где готовят специалистов для системы Чувашпотребсоюза, сферы услуг и общественного питания. Ключевая задача – развивать новые направления для муниципалитетов: детские кафе, пиццерии, кофейни, чайные, суши – бары, доставку еды по заказам.

«Комплексной программой развития потребительской кооперации Чувашии на 2021—2025 годы предусмотрены инвестиции в размере 1,25 миллиардов рублей. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию предприятий, модернизацию производства, замену технологического и торгового оборудования, цифровизацию», — рассказал председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов.

Основная деятельность Чувашпотребсоюза сосредоточена в сельской местности, где обслуживается более 1500 населенных пунктов и около 300 тысяч жителей. В Моргаушах, в качестве эксперимента, начал работу фудтрак – новое направление в районе оценили, блюда из фургона пользуются спросом.

Перспективой системы потребительской кооперации может стать малоформатная торговля. Сейчас в отдаленные населенные пункты приезжают свыше сорока автолавок, их годовой оборот превышает 205 миллионов рублей. В центре внимания — цифровизация, сейчас предприятия Чувашпотребсоюза начинают выходить и на крупные маркетплейсы.

«Мы, как орган власти, должны стимулировать продвижение передовых технологий. Надо выявлять весь передовой опыт в этом направлении и распространять на все хозяйствующие субъекты. Это и новые программы, новые технологии, новое оборудование, новые формы обслуживания и расчета, электронная коммерция», - отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.