В Чувашии будет возможность подавать заявки на отлов бездомных животных с помощью мобильного приложения

Соответствующее программное обеспечение вводится в пользование в республике в рамках цифровизации процесса отлова животных и обеспечения прозрачности этих действий.

Ловцы животных получат возможность автоматически принять заявки от органов местного самоуправления, организовать регистрацию и проведение ветеринарных мероприятий, оформить передачу и приемку животных из приютов и оформить акт выполненных работ.

В настоящее время муниципалитетами вносятся в информационную систему сведения о заключенных контрактах на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.

Руководитель Госветслужбы также сообщил, что при уточнении бюджета Шумерлей выделены 6,8 млн рублей на строительство в городе приюта на 150 голов. Проектно-сметную документацию на строительство объекта планируется завершить до 30 ноября 2022 года и уже в следующем году приступить к строительству.

Напомним, что ранее Глава Чувашии Олег Николаев анонсировал строительство еще одного пункта временной передержки животных в городе Шумерле в рамках развития сети межмуниципальных приютов для животных без владельцев.

По итогам 1 квартала 2022 года на территории Чувашской Республики:

— отловлено 466 животных без владельцев, 143 за аналогичный период прошлого года;

— вакцинировано против бешенства 466 животных в приютах;

— стерилизовано (кастрировано) 396 животных;

— бирковано (чипировано) 396 животных;

— возвращено по завершении всех процедур в места отлова 330 животных, 61 за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество животных без владельцев отловлено в городах Канаш, Чебоксары, Шумерля, Чебоксарском, Вурнарском, Козловском, Канашском, Батыревском районах.

Неудовлетворительные результаты зафиксированы в Алатырском, Аликовском, Ибресинском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Шумерлинском районах и г. Алатырь, г.Новочебоксарск – отлов животных без владельцев в указанных муниципальных образованиях не производился или в крайне малом количестве.

Республиканским бюджетом на 2022—2024 годы предусмотрены денежные средства в размере 10,5 млн рублей ежегодно на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.