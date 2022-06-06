Штрафы увеличатся в разы

28 мая Президентом России был подписан Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым значительно усиливается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, увеличиваются размеры административных штрафов.



Новый федеральный закон предусматривает с 8 июня 2022 года кратное увеличение размеров административных штрафов за нарушения в области пожарной безопасности для граждан в среднем – в 10 раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – в 2 раза. Например, если в настоящее время максимальный административный штраф для граждан за сжигание сухостоя составляет 3 тыс. рублей, то по новому федеральному закону – 15 тыс. рублей. При совершении такого правонарушения в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа для гражданина составит до 20 тыс. рублей, а для должностного лица – до 60 тыс. рублей.

В настоящее время на территории Российской Федерации наблюдается неблагоприятная обстановка, связанная с возникновением лесных и природных (ландшафтных) пожаров. Основными причинами пожаров является деятельность человека, связанная с выжиганием сухой травянистой растительности, нарушением требований пожарной безопасности и неосторожным обращением с огнем, в том числе в лесах.



ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому району.