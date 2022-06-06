Фестиваль оперетты в Чебоксарах ждёт своего зрителя

С 8 по 16 июня в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет III Международный фестиваль оперетты. Сейчас в театре идет работа над выпуском музыкальной комедии Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки», премьера которой откроет фестиваль 8 июня. В настоящее время «Москва, Черемушки» идет только на сценах Большого и Мариинского театров. Так что и артисты, и зрители ждут премьеру с особым нетерпением. Также в фестивальной афише заявлена «Веселая вдова» Ф. Легара (9 июня), «Марица» И. Кальмана (15 июня). Финальным аккордом фестиваля станет блистательный гала-концерт (16 июня). Гостями вечера станут приглашенные солисты из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Источник: Чувашский государственный театр оперы и балета.