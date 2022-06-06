Презентация «Вышитой карты России» состоится в преддверии празднования Дня России

10 июня в преддверии празднования Дня России в Чувашской государственной филармонии Чебоксар состоится презентация «Вышитой карты России».

«Вышитую карту России» сами мастера уже назвали мощным оберегом нашей страны. Каждая область, республика, край представлены на карте уникальным узором с использованием оригинальных материалов – кожи, меха, янтаря, ракушек, бисера. В акции приняли участие около 200 мастеров декоративно-прикладного искусства, среди которых есть и мужчины, и семейные дуэты. Кстати, ранее карту Российской империи вручную вышили 150 лет назад. В 1872 году воспитанницы Московского училища ордена Святой Екатерины поднесли её в дар Александру II. Карта хранится в Музее Московского Кремля», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Министр посетила фабрику «Паха тĕре» и подключилась к работе мастериц, которые соединяют карту в единое полотно.

15 июня карта будет представлена на ПМЭФ в г. Санкт-Петербурге. Далее её экспонирование запланировано в федеральных округах страны.







