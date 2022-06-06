Национальную премию «Золотой медвежонок» присудили двум производителям из Чувашии

Экспертный совет из представителей ведущих российских вузов, научных школ и образовательный организаций, а также отраслевых экспертов-практиков оценил лучшие достижения российских производителей товаров и услуг для детей.



В двенадцатом сезоне премии приняли участие производители из 27 регионов России, где представили около 200 наименований товаров и услуг для детей.



По итогам конкурсного отбора премии «Золотой медвежонок» в номинации «Культурное наследие» вторую строчку победителей заняло Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева за детские мячи «Поймай». В номинации «Лучшее учебное оборудование и средства обучения» 3 место завоевал набор бизибордов «Птицы России» чебоксарского ООО «Максимум».

Как отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, на основе критериев премии с этого года будут разрабатываться отраслевые стандарты для всех производителей товаров и услуг для детей.