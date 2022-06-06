Ко Дню России в Шумерле приурочены разнообразные тематические мероприятия

12 июня мы в очередной раз будем отмечать самый молодой праздник нашей страны — День России. С каждым годом масштаб его проведения становится все более разнообразным на яркие, интересные мероприятия.

Задолго до самого праздника состоится большое количество тематических мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования города (по отдельному графику).

Преддверие Дня России станет особым днем для молодых шумерлинцев – ребят, которым исполнилось 14 лет. В торжественной обстановке им будет вручен главный документ, удостоверяющий личность гражданина нашей страны, — паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония вручения состоится в городском историко-краеведческом музее 10 июня.

В сам же праздник в Шумерле также пройдет ряд тематических мероприятий.

Основным мероприятием праздника станет концертная программа «Россия – Родина Моя», которая начнется в 19.00 на танцевальной площадке городского парка культуры и отдыха с участием лучших творческих коллективов города. В программе — поздравления официальных лиц, праздничный концерт.

Танцевальная площадка городского парка также будет ждать любителей ретро-хитов на музыкальной программе от ВИА «Сувенир» ДК «Восход». Начало в 20.00. Продолжит фейерверк музыкальных номеров творческая программа от ВИА «Трудовые резервы» от АО «ШЗСА». Начало в 21.00

В рамках празднования Дня России Централизованная библиотечная система города в своих филиалах запланировала целый цикл тематических диспутов, лекториев, исторических часов (по отдельному плану).

Традиционно в парке будут работать нестационарные развлекательные аттракционы.

План основных мероприятий, проводимых в рамках празднования 12 июня 2022 г. Дня России в г. Шумерля

Источник:gshum.cap.ru.