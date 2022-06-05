Право на сохранение прожиточного минимума на счете при взыскании задолженности

29 июня 2021 г. был принят Федеральный закон № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», который вступил в силу 1 февраля 2022 года.



Каждый гражданин имеет право на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов.



Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, а также предоставить документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода.



В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства, социальную категорию, к которой он относится.



Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. Сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.



На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения. Удержание денежных средств будет осуществляться с соблюдением требования должностного лица службы: банк или иная кредитная организация не сможет обратить взыскание на неприкосновенную сумму.

Право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.



Если на содержании у должника имеется родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

Шумерлинская межрайпрокуратура.