Дома блокированной застройки обрели правовой статус

1 марта 2022 года вступила в силу норма Федерального закона от 30.12.2021 г. №476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части регулирования отношений по домам блокированной застройки.

До недавнего времени правовой статус домов блокированной застройки отсутствовал. По сути, они относились к жилым помещениям, но имели особенности, согласно которым такие постройки трудно было считать многоквартирными. С марта этого года данный правовой пробел устранен.

Теперь в Градостроительном кодексе России появилось понятие «дом блокированной застройки». Итак, домом блокированной застройки называют строение, расположенное в ряд, которое разделяется друг от друга боковыми стенами без проемов и проходов. Каждый жилой блок имеет отдельный выход. Постройка не должна превышать 3-х этажей, а однотипных самостоятельных секций должно быть не более 10. Общедомовое имущество в таких строениях отсутствует.



В республике немало домов, которые являются домами блокированной застройки. В нашем регионе в основном это дома на две семьи. До марта 2022 года собственникам приходилось признавать строение домом блокированной застройки в суде. Смена статуса квартиры на самостоятельное строение также было возможно по разрешению на ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас законодатель максимально упростил эту процедуру. Если объект соответствует выше названным требованиям, то он автоматически признается домом блокированной застройки, независимо от того, является ли данный блок зданием или помещением в здании.



Собственникам такой недвижимости не обязательно обращаться в Росреестр для замены ранее выданных документов или внесения изменения в Единый госреестр. Эта процедура осуществляется исключительно по желанию правообладателей. Ранее выданные правоустанавливающие документы сохраняют свою юридическую силу и не требуют переоформления. Результатом обращения станет изменение Росреестром вида объекта с помещения на здание. В назначение объекта будет фигурировать «жилой дом», а вид разрешенного использования будет значиться как «дом блокированной застройки». С кадастрового учета будет снято здание в целом. Взамен на кадастровый учет будет поставлен каждый отдельный блок как самостоятельный.



«Регулирование отношений домов блокированной застройки произошло очень своевременно», — делится заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Расколова. – Это позволило снять проблемный вопрос по газификации домов данной категории. Находясь в статусе квартиры в доме, граждане были лишены возможности воспользоваться программой «Догазификация». Теперь вопрос разрешен в пользу собственников, при этом специально предварительно менять в документах статус помещения на дом блокированной застройки нет необходимости. Такие квартиры в силу закона уже являются домами блокированной застройки».

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.