Всё, что нужно знать о трудоустройстве подростков

За май 2022 года по всей России было открыто около 800 вакансий, доступных для соискателей с 14 лет – это в два раза больше, чем в мае 2021 года. Чаще всего юным соискателям предлагают работу промоутерами, курьерами, операторами call-центров. Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, какие тонкости нужно учитывать при трудоустройстве подростков.

По российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. Однако для этого потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Исключение — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает за ребёнка его законный представитель.



Намного меньше формальностей ждёт подростков, которым уже исполнилось 16 лет, а также учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями.



Если подросток устраивается на работу впервые, то организация должна оформить подростку свидетельство государственного пенсионного страхования. Трудовую книжку оформлять необязательно тем, кто трудоустраивается впервые. У таких работников сведения о трудовой деятельности будут формироваться электронно.



Сколько может длиться рабочий день подростка? Опять зависит от возраста: с 14 до 15 лет — четыре часа; с 15 до 16 лет — пять часов; с 16 до 18 лет — семь часов. Также юным работникам положена сокращенная рабочая неделя: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.



Есть еще несколько тонкостей, которые следует знать и родителям, и работодателям при трудоустройстве подростков: работодатель не вправе устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ); предлагаемая работа должна представлять собой легкий труд и не мешать учебе, а также не вредить здоровью и нравственному развитию; несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр; нельзя привлекать подростков к работе сверхурочно, в выходные и праздничные дни, с 22:00 до 6:00 утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот временной промежуток или только ее часть. Также запрещено направлять их в служебные командировки. Исключения составляют работники творческих специальностей, а именно: средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков (ст. 268 ТК РФ). Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ). Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день и предоставляется в удобное для него время, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ). Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии.



Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) допустимо только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ). Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в результате совершения преступления или административного правонарушения (ст. 242 ТК РФ).

Очень вероятно, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Соглашаться на это – большой риск. При работе без договора недобросовестный работодатель может обмануть ребенка с оплатой: по результатам опроса, который ранее провела служба исследований hh.ru, среди несовершеннолетних работников с полной или частичной невыплатой зарплаты сталкивался примерно каждый пятый респондент.



А. Севостьянова.