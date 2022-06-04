Все пенсии по инвалидности назначены беззаявительно

С этого года пенсия по инвалидности назначается без подачи гражданином заявления. Необходимые сведения об установлении пенсии Пенсионный фонд получает самостоятельно из федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ).



Когда человеку устанавливается инвалидность, специалисты Федерального бюро медико-социальной экспертизы вносят информацию в ФГИС ФРИ. На основании этих данных ПФР в течение пяти рабочих дней принимает решение о назначении пенсии. Самому же гражданину заявление о назначении пенсии по инвалидности оформлять не требуется. Достаточно определиться, каким способом удобнее получать денежные средства: через портал госуслуг или в личном кабинете ПФР заполнить форму о доставке пенсии, указав реквизиты кредитного учреждения или адрес почтового отделения.



Сегодня пенсии по инвалидности в республике получают более 75 тысяч человек. Все пенсии, назначенные в 2022 году людям с ограниченными возможностями здоровья, установлены в проактивном режиме, то есть беззаявительно.



Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.