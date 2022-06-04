Бывший управляющий ТСЖ обвиняется в растрате

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего 6-ти товариществ собственников жилья Порецкого района. Он обвиняется в растратах денег собственников жилья (13 эпизодов преступления).



По версии следствия, в период с октября 2016 года по февраль 2018 года обвиняемый, являясь управляющим 6-ти разных ТСЖ, 13 раз оплачивал за счет денежных средств товариществ собственников наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений жилья. В результате был причинен материальный ущерб на общую сумму более 71 тыс. рублей.



Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Порецкий районный суд для рассмотрения по существу.



В марте 2021 года злоумышленник уже был осужден к 2-м годам лишения свободы условно за совершение 7 эпизодов растраты денежных средств собственников жилья на общую сумму 28 тыс. рублей.

СУ СКР по Чувашии.