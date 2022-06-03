Тополиная история длиною в 8 лет

В редакцию нашей газеты поступило обращение от жителей Шумерли, проживающих в частном секторе по улицам Колхозной, Комсомольской и Орджоникидзе, с просьбой помочь довести до конца их проблемный вопрос – вырубить старые мощные тополя, растущие у оврага вдоль ул. Комсомольской (между Колхозной и Орджоникидзе).

Впервые по этому поводу в администрацию города жильцы обращались в 2014 году, потом практически ежегодно. В марте 2016 года рабочая группа в составе сотрудников администрации Шумерли составила акт осмотра 5 деревьев, признав их опасными для жизни и подлежащими спилу. В апреле 2021 года жители домов вновь предприняли попытку достучаться до администрации, откуда последовал ответ, что деревья включены в реестр аварийных деревьев под № 64 еще в 2020 году. Но до сих пор никаких мер не принято.



Шумерлинцев, авторов обращения, беспокоит вероятность падения крупных веток на дорогу по ул. Комсомольской, что может привести к возникновению чрезвычайной ситуации, т.к. по улице проходит газопровод высокого и среднего давления, рядом с деревьями стоит открытый газораспределительный пункт, а также проходит высоковольтная воздушная линия электропередачи. В ночь с 29 на 30 июня 2021 года упавший электропровод уже привел к возникновению пожароопасной ситуации в домохозяйстве по ул. Комсомольской, 18.



Редакция обратилась в городской отдел ЖКХ за комментарием. Заместитель начальника отдела Андрей Егоров сообщил, что в реестре аварийных деревьев числятся 7 гигантов, растущих на вышеуказанных улицах. Например, у дома № 50 по ул. Колхозной дереву присвоен тридцатый номер. Спил таких деревьев ведется при наличии в городской казне денег для заключения муниципального контракта со специализированной организацией. Такие услуги стоят достаточно дорого. На данный момент финансирование работ по спилу деревьев, обозначенных в обращении горожан, невозможно. Временным решением станет спил нижних веток, угрожающих коммуникациям. Такое поручение дано Шумерлинским горэлектросетям. Другим вариантом завершения тополиной истории может стать заключение самими жителями договора на спил со спецорганизацией. Разрешение администрация обещала выдать.

Наталья Игнатьева.