Пусть всегда на белом свете будут счастливы все дети!

В первый день лета отмечался один из самых любимых всеми праздников — День защиты детей. В этом году этот праздник приобрел еще большую значимость, так как Союз женщин Чувашии и, соответственно, женсовет города Шумерли, дали старт новому проекту «Взрослые детям» в рамках ежегодного благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства».

В рамках проекта 1 июня на нескольких площадках города были организованы развлекательные мероприятия для детей.



На площадке перед ДК «Восход» выступили воспитанники детских садов № 19 «Родничок» и № 15 «Сказка», студия «Калинка» Центра детского творчества и танцевально-спортивный клуб "Экситон'. Мероприятие продолжилось рисованием цветными мелками на асфальте. А потом все пошли смотреть мультфильмы на большом экране кинозала.



В городском парке состоялось игровое мероприятие «Здравствуй, лето», организованное коллективом Центра детского творчества при поддержке женсовета Шумерли. На открытии праздника председатель городского женсовета Елена Голованова рассказала, что все средства, собранные от организаций, предприятий и физических лиц, останутся в «копилке» Шумерли. Решение о том, что необходимо построить или приобрести, принимают члены женсовета и активисты. В данном случае собираемые средства будут направлены на приобретение комплекта мобильной акустической системы и ростовых кукол для проведения мероприятий на открытом воздухе.

На детском празднике присутствовали и другие гости — зам. главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина, депутат городского Собрания, директор благотворительного фонда «Творчество детям» Алексей Жданович. Они от души поздравили малышей с праздником, отметив, что дети — это самое ценное в жизни и задача взрослых — обеспечить им счастливое и безопасное детство.



Веселые игры, загадки, различные конкурсы, флешмоб совместно с танцевальной студией «Птица Феникс» — что еще нужно ребятишкам для хорошего настроения? На танцплощадке звучал детский смех, а это главный признак того, что мероприятие удалось.

Увлекательный праздник для детей 1 июня устроили в парке и сотрудники Шумерлинского местного отделения ВДПО. Благодаря им у ребят была возможность побольше узнать о работе пожарных и перевоплотиться в них, примерив боевую форму. Ребята с удовольствием посидели в пожарной машине и сфотографировались на память.



В официальной части мероприятия их тепло поздравила инструктор по социально ориентированной деятельности Шумерлинского местного отделения ВДПО Елена Афондеркина и вручила грамоты победителям и призёрам муниципального этапа всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина».



В завершение праздника на асфальте появились разноцветные рисунки, нарисованные мелом. В них было много солнца и красок, так пусть именно таким – светлым и ярким — будет и детство наших детей!

Вечером в городском парке состоялось еще одно мероприятие, посвящённое Дню защиты детей. Молодежный парламент города приготовил для ребят интересную программу. Вначале наиболее активные принимали участие в увлекательном квесте по парку, затем собравшихся ожидали конкурс рисунков мелом и концертные номера. Победители конкурсов удостоились вкусных подарков, а все участники — памятных сувениров.

Татьяна Александрова.







