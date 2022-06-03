Офицеры поздравили детей

1 июня, в Международный день защиты детей, офицеры территориальных следственных отделов СУ СКР по Чувашии в разных городах и районах республики приняли участие в праздничных мероприятиях, навестили ребят из многодетных семей, из ряда социальных учреждений.

В Новочебоксарске офицеры посетили семью, в которой воспитываются четверо детей, и подарили им развивающие игры. В Шумерле 9-летней Маргарите, которая очень любит читать, следователи привезли книги, а в Ядрине будущему первокласснику Богдану вручили школьный рюкзак с канцелярскими принадлежностями. Семье из Цивильска, воспитывающей пятерых детей, офицеры подарили микроволновую печь взамен вышедшей из строя. Не забывали и про сладкие подарки, которым были очень рады дети.



Пресс-служба СУ СКР по Чувашии.