Дмитрий Чернышенко: Запуск межрегиональных маршрутов «Валдай» даст новые возможности развитию туризма в ПФО

Третий межрегиональный рейс судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» открылся из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Республика Марий Эл). В торжественной церемонии пуска приняли участие заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Вице-премьер отметил, что суда на подводных крыльях – это не просто водный транспорт. Это один из символов научной и технической мощи России. Они пользуются большой популярностью у туристов. В прошлом году «Валдаи» перевезли около 40 тысяч человек. В этом планируется перевезти уже свыше 90 тысяч.

«Мы отправляем в первое путешествие это замечательное судно, которое было разработано великим конструктором, нижегородцем Ростиславом Алексеевым. Мы видим, что пассажиры рады открытию нового направления. А для нас это новые большие возможности развития круизного туризма, который обеспечивает пространственную связанность между центрами притяжения. Именно таким центром стал Нижний Новгород, сильно преобразившийся к 800-летнему юбилею. Развитие маршрутной сети «Валдаев» осуществляется в рамках окружной инициативы «Волжское путешествие», утвержденной Михаилом Мишустиным и объединяющей 7 регионов ПФО. Кроме развития туризма, это обеспечивает повышенный спрос на создание «Валдаев» и «Метеоров». Будем вести совместную работу, чтобы поддерживать и операторов перевозок, и производителей судов», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что сейчас на судне на подводных крыльях можно добраться до Юрьевца в Ивановскую область и до Чебоксар в Чувашии. В перспективе рассматривается возможность запуска маршрута из Нижнего Новгорода в Казань.

«Недавно я был в Марий Эл, в Козьмодемьянске говорили о важности развития связей между регионами, когда люди смогут не только быстро добираться, но и проводить досуг, что дает возможность развиваться малым городам Приволжья. Для Марий Эл это имеет большое значение, они выражали благодарность Нижнему Новгороду за эту инициативу, за развитие водного туризма и водного транспорта. Для развития регионов ПФО в целом открытие речного транспорта имеет стратегическое значение. Во-первых, способствует укреплению экономических связей между регионами, во – вторых — хорошая и доступная альтернатива другим видам транспорта. У нас в округе появилось уже несколько речных маршрутов, например, 1 июня запущены регулярные рейсы «Валдая» из Чебоксар в Казань, прорабатываются рейсы из Чувашии в Марий Эл и другие регионы. Конечно, люди хотят, ждут этих перевозок, поэтому сейчас наша задача возобновить уже ранее разработанные маршруты и открыть новые. Здесь нужно и развивать инфраструктуру, чтобы можно было путешествовать с комфортом», — отметил Игорь Комаров.

В дальнейшем рейсы из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск и обратно планируется запускать по пятницам, а также — при наличии свободных судов — в праздничные дни.

«Пуск нового маршрута позволит нам серьезно увеличить туристический поток. Очень важно, что гости теперь смогут приезжать и в сам Нижний, и в другие города области. Поток туристов можно будет сбалансировать между областным и районными центрами, где тоже немало интересных мест. Думаю, туристы с большим желанием поедут в Нижний, чтобы провести в нашем регионе не только выходные, но и весь отпуск, планируя поездки по новым точкам притяжения. Безусловно, для самого региона это означает создание новых рабочих мест, привлечение дополнительных инвестиций, дальнейшее развитие инфраструктуры», — сказал Глеб Никитин.

В будущем планируется ввести маршруты на «Валдае» до Бора, Дзержинска, Сокольского и при этом продолжить активное развитие межрегионального сообщения, в том числе в Юрино, где расположен замок Шереметевых.

Сейчас на «Валдае» можно совершить прогулки вдоль береговой зоны областного центра, а также из Нижнего Новгорода до Шуховской башни, до Павлова, Городца, Чкаловска, Макарьева, Балахны и Чебоксар (Чувашская Республика). Межрегиональные рейсы осуществляются в Юрьевец Ивановской области.

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Справка:

«Валдай 45Р» — российское речное пассажирское судно на подводных крыльях, разработанное ЦКБ по СПК им Р.Е. Алексеева, в Нижнем Новгороде. Предназначено для скоростных перевозок в светлое время суток. Головное судно проекта было спущено на воду в сентябре 2017 года, серийное производство начато в 2019 году. Пассажировместимость — 45 человек, скорость хода — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км.







