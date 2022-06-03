В Чувашии с 3 по 5 июня 2022 года пройдет «Ночь географии»

По инициативе Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» с 3 по 5 июня 2022 года состоится международная просветительская акция «Ночь географии». Основной целью «Ночи географии» является повышение интереса к географии России, ее природе и самобытности ее регионов. Стать участником мероприятий, которые позволят лучше узнать особенности территории, природы и народов нашей страны, приоткрыть завесу тайн прошлого и узнать о современных географических исследованиях сможет любой желающий. Многообразие культур, география народных художественных промыслов России, этнография и национальный фольклор – станут главными темами «Ночи географии» этого года.

Чувашское республиканское отделение Русского географического общества (ЧувРО РГО) совместно с партнерами – Чувашским государственным университетом им. И.Н. Ульянова, Чувашским национальным музеем, Министерством обороны РФ, Администрацией г. Чебоксары, Музейно-туристическим центром г. Чебоксары, Государственным природным заповедником «Присурский», Национальным парком «Чаваш вармане», Национальной библиотекой Чувашской Республики, готовят в рамках Акции серию мероприятий, ознакомиться с которыми можно на сайте: https://night-geo.rgo.ru/

или на странице ЧувРО РГО ВКонтакте: https://vk.com/nochgeografii21

Программа

Минприроды Чувашии.