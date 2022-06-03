В Чувашии определяют наиболее востребованные профессии

ВНИИ труда по заданию Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с партнёрами в субъектах страны проводит исследование по определению наиболее востребованных профессий рабочих и должностей на региональном рынке труда.



Опрос проводится по 15 июля в режиме онлайн-анкетирования. К участию в исследовании приглашаются представители организаций независимо от размера, формы собственности и отраслевой принадлежности, осуществляющие экономическую деятельность на территории Чувашии. Анкета может быть заполнена руководителем организации, руководителем или специалистом подразделения управления персоналом или иными сотрудниками, занимающимися вопросами кадрового обеспечения организации.



Для заполнения анкеты необходимо пройти по адресу https://regionaljobs2022.vcot.info/, зарегистрировать личный кабинет участника опроса, поставить регистрационные отметки и отправить готовую анкету. Для корректного отображения анкеты рекомендуется использовать актуальные версии браузеров: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Яндекс.Браузер.



Представленная информация позволит определить востребованные на региональном рынке труда профессии для организации обучения и (или) переподготовки кадров, в том числе для опережающей профессиональной подготовки кадров в соответствии с потребностями работодателей, а также для обучения и трудоустройства определенных категорий работников и реализации различных форм занятости, актуальных для работодателей Чувашской Республики.