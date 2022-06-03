В Чебоксарах проходит кинофестиваль

2 июня открылся XV Чебоксарский международный кинофестиваль, продолжится он до 7 июня. Всего в программе кинофестиваля принимают участие более 40 фильмов.



Вниманию зрителей по традиции представлены две конкурсные программы – игровых фильмов и этнического и регионального кино, где заявлены Италия, Бельгия, Индия, Франция, Сербия, Швейцария, Иран, Армения, Киргизия, Азербайджан, Казахстан. Богато и многолико показана Россия. Чувашию представляют документальные ленты Артема Чубукова «Сурский рубеж», Виктора Чугарова «Интеллектуальное искусство», деревенская комедия Виктора Петрова «Кинори пек» («Как в кино»), вошедшие во внеконкурсную программу. А в сам конкурс попал «Соучастник» – социальная драма Марата Никитина о трудных подростках.



6 июня на сцене филармонии состоится творческий вечер знаменитого композитора, народного артиста России Эдуарда Артемьева. На одну сцену с прославленным гостем выйдет Чувашская государственная академическая симфоническая капелла под руководством народного артиста России Мориса Яклашкина.



Вход на все кинопоказы свободный, пригласительные билеты можно получить в кассах кинотеатров перед началом сеансов. Кинофестиваль охватит 17 площадок.

Церемония закрытия фестиваля состоится в Чувашской государственной филармонии 7 июня.

Источник: Минкультуры Чувашии.