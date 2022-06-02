Шумерлинский парк готовится к реконструкции

Начало лета в парке культуры и отдыха города Шумерля было отмечено не только мероприятиями, посвященными Дню защиты детей, но и визитами представителей республиканской власти, связанными с ходом выполнения федеральной программы в части реконструкции парковой территории.

Днем строительную площадку посетил Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов, отметив необходимость данной реконструкции с учетом социальной направленности проекта.

Основное совещание было проведено под председательством вице-премьера Павла Данилова с участием руководства подрядной организации и проектной группы.

Были обсуждены сроки, порядок выполнения работ, согласованы нюансы, определившиеся в ходе строительства.

Отдельной темой была озвучено необходимость строительства объектов, не вошедших в первый этап реконструкции, источники их финансирования и приоритетность.

Члены молодежного парламента высказали мнение, что необходимо установить скейт-парк, так как этот объект изначально был заявлен при формировании концепции парка и был включен в проект, но средств на его строительство не предусмотрено на первом этапе.

Второй объект — парковый фонтан, находящийся в аварийном состоянии и являющийся визитной карточкой парка, на реставрацию которого так же не заложено финансирование на первом этапе.

«Центральная часть парка будет полностью благоустроена, и на ее фоне полуразрушенный фонтан будет вызывать недоумение у горожан, и эффект от реализации федеральной программы будет частично нивелирован, поэтому предлагаю определиться, какой объект нужен горожанам в первую очередь, и мы попытаемся изыскать дополнительные средства, по крайней мере, на один из объектов», — резюмировал Павел Данилов.

Всем сторонам были даны рабочие поручения для бесперебойной реализации строительной части объекта.

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