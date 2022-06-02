02 Июн

Больница на связи: 100% медицинских организаций Чувашии имеют группы в соцсети «Вконтакте»￼

На сегодня 100 процентов подведомственных учреждений Минздрава Чувашии имеют собственные группы в социальной сети «Вконтакте». Для чего? В первую очередь прикрепленное население может получать достоверную и актуальную информацию о деятельности учреждения, профилактике различных заболеваний. Подписчики одними из первых узнают о приезде в район узких специалистов и изменениях в графике работы и т.д. 

Еще одна важная миссия социальных сетей – быть ближе к пациентам. Если у гражданина появились вопросы, касающиеся деятельности учреждения, он может адресовать их напрямую в медицинскую организацию. Для этого нужно лишь воспользоваться функцией «написать сообщение». После обработки обращения модератором, пациент получит ответ в кротчайшие сроки.

«Мы понимаем, что в каждой социальной сети разные аудитории, поэтому пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики проводит работу по регистрации подведомственных учреждений на других платформах. На сегодняшний день в «Одноклассниках» имеют группы 88% медорганизаций, в «Телеграме» — 71%», — отмечает вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов.

Уважаемые жители Чувашской Республики, призываем вас подписаться на учреждения здравоохранения. Для удобства мы собрали для вас ссылки на сообщества медорганизаций «Вконтакте».



Подведомственная организация Минздрава Чувашии
Ссылка на социальную сеть «Вконтакте»
АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии https://vk.com/gspcheb
АУ «Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии https://vk.com/novstom21
АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии https://vk.com/public185653553
АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии https://vk.com/rkod21
БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии https://vk.com/cheb_medcollege
БУ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины" https://vk.com/rcozmplfksm21
БУ «Аликовская центральная районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/public210944175
БУ «Батыревская центральная районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/batyrcrb
БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии https://vk.com/bubsmp
БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/club206674262
БУ «Вурнарская центральная районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/club209824910
БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии https://vk.com/chebgdb2
БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/gorodskyadetskyaklinichesbolnica
БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии https://vk.com/cheb.gkb1
БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии https://vk.com/gorklin
БУ «Ибресинская центральная районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/public185752584
БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Минздрава Чувашии https://vk.com/public185924624
БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии https://vk.com/kanashmmc
БУ «Козловская центральная районная больница им. И.Е. Виноградова» Минздрава Чувашии https://vk.com/kozlovkacrb
БУ «Комсомольская центральная районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/komscrb
БУ «Красночетайская районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/public211146383
БУ «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А. Геркена» Минздрава Чувашии https://vk.com/marposcrb
БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии https://vk.com/miac21
БУ «Моргаушская центральная районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/public210964285
БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/public189488144
БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашии https://vk.com/public210943361
БУ «Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича – заслуженного врача РСФСР» Минздрава Чувашии https://vk.com/chgb1osipova
БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии https://vk.com/respperinat21
БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/rdkb21
БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/public206391329
БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/priemnayoftalmologahttps://vk.com/rkob_cheb 
БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/rpb21
БУ «Республиканская станция переливания крови» Минздрава Чувашии https://vk.com/club28733605
БУ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» Минздрава Чувашии https://vk.com/llesnaya_skazka
БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии https://vk.com/httpsvk.comid558613004
БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Минздрава Чувашии https://vk.com/rkgdvvcheb
БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии https://vk.com/public186668296
БУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава Чувашии https://vk.com/public206531068
БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии https://vk.com/rnd_21
БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии https://vk.com/rcmk103
БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава Чувашии https://vk.com/rcspid21
БУ «Урмарская центральная районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/public171781590
БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/public210943715
БУ «Центральная районная больница Алатырского района» Минздрава Чувашии https://vk.com/club182565627
БУ «Цивильская центральная районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/id730308140
БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/cheb_rb21
БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/shemurshacrb
БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии https://vk.com/public210943061
БУ «Ядринская центральная районная больница им. К. В. Волкова» Минздрава Чувашии https://vk.com/yadrincrb
БУ «Яльчикская центральная районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/public211384523
БУ «Янтиковская центральная районная больница» Минздрава Чувашии https://vk.com/yantikovocrb
ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии https://vk.com/giduv
КУ"Республиканский детский противотуберкулезный санаторий" Чуварлейский бор " Минздрава Чувашии https://vk.com/club202891689
КУ "Специализированный Дом ребенка «Малютка» Минздрава Чувашии https://vk.com/public210948524
ГУП «Фармация» Минздрава Чувашии https://vk.com/public211654109
АУ «РЦ мануальной терапии» Минздрава Чувашии https://vk.com/public211807105
Медпортал «Здоровая Чувашия» https://vk.com/medportal21
Минздрав Чувашии

Автор записи: anna

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