Больница на связи: 100% медицинских организаций Чувашии имеют группы в соцсети «Вконтакте»￼

На сегодня 100 процентов подведомственных учреждений Минздрава Чувашии имеют собственные группы в социальной сети «Вконтакте». Для чего? В первую очередь прикрепленное население может получать достоверную и актуальную информацию о деятельности учреждения, профилактике различных заболеваний. Подписчики одними из первых узнают о приезде в район узких специалистов и изменениях в графике работы и т.д.
Еще одна важная миссия социальных сетей – быть ближе к пациентам. Если у гражданина появились вопросы, касающиеся деятельности учреждения, он может адресовать их напрямую в медицинскую организацию. Для этого нужно лишь воспользоваться функцией «написать сообщение». После обработки обращения модератором, пациент получит ответ в кротчайшие сроки.
«Мы понимаем, что в каждой социальной сети разные аудитории, поэтому пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики проводит работу по регистрации подведомственных учреждений на других платформах. На сегодняшний день в «Одноклассниках» имеют группы 88% медорганизаций, в «Телеграме» — 71%», — отмечает вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов.
Уважаемые жители Чувашской Республики, призываем вас подписаться на учреждения здравоохранения. Для удобства мы собрали для вас ссылки на сообщества медорганизаций «Вконтакте».
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Подведомственная организация Минздрава Чувашии
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Ссылка на социальную сеть «Вконтакте»
|АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/gspcheb
|АУ «Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/novstom21
|АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public185653553
|АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/rkod21
|БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/cheb_medcollege
|БУ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины"
|https://vk.com/rcozmplfksm21
|БУ «Аликовская центральная районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public210944175
|БУ «Батыревская центральная районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/batyrcrb
|БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/bubsmp
|БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/club206674262
|БУ «Вурнарская центральная районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/club209824910
|БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/chebgdb2
|БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/gorodskyadetskyaklinichesbolnica
|БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/cheb.gkb1
|БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/gorklin
|БУ «Ибресинская центральная районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public185752584
|БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public185924624
|БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/kanashmmc
|БУ «Козловская центральная районная больница им. И.Е. Виноградова» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/kozlovkacrb
|БУ «Комсомольская центральная районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/komscrb
|БУ «Красночетайская районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public211146383
|БУ «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А. Геркена» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/marposcrb
|БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/miac21
|БУ «Моргаушская центральная районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public210964285
|БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public189488144
|БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public210943361
|БУ «Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича – заслуженного врача РСФСР» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/chgb1osipova
|БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/respperinat21
|БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/rdkb21
|БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public206391329
|БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/priemnayoftalmologahttps://vk.com/rkob_cheb
|БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/rpb21
|БУ «Республиканская станция переливания крови» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/club28733605
|БУ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/llesnaya_skazka
|БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/httpsvk.comid558613004
|БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/rkgdvvcheb
|БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public186668296
|БУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public206531068
|БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/rnd_21
|БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/rcmk103
|БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/rcspid21
|БУ «Урмарская центральная районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public171781590
|БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public210943715
|БУ «Центральная районная больница Алатырского района» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/club182565627
|БУ «Цивильская центральная районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/id730308140
|БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/cheb_rb21
|БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/shemurshacrb
|БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public210943061
|БУ «Ядринская центральная районная больница им. К. В. Волкова» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/yadrincrb
|БУ «Яльчикская центральная районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public211384523
|БУ «Янтиковская центральная районная больница» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/yantikovocrb
|ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/giduv
|КУ"Республиканский детский противотуберкулезный санаторий" Чуварлейский бор " Минздрава Чувашии
|https://vk.com/club202891689
|КУ "Специализированный Дом ребенка «Малютка» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public210948524
|ГУП «Фармация» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public211654109
|АУ «РЦ мануальной терапии» Минздрава Чувашии
|https://vk.com/public211807105
|Медпортал «Здоровая Чувашия»
|https://vk.com/medportal21
|Минздрав Чувашии
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