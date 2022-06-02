Больница на связи: 100% медицинских организаций Чувашии имеют группы в соцсети «Вконтакте»￼

На сегодня 100 процентов подведомственных учреждений Минздрава Чувашии имеют собственные группы в социальной сети «Вконтакте». Для чего? В первую очередь прикрепленное население может получать достоверную и актуальную информацию о деятельности учреждения, профилактике различных заболеваний. Подписчики одними из первых узнают о приезде в район узких специалистов и изменениях в графике работы и т.д.

Еще одна важная миссия социальных сетей – быть ближе к пациентам. Если у гражданина появились вопросы, касающиеся деятельности учреждения, он может адресовать их напрямую в медицинскую организацию. Для этого нужно лишь воспользоваться функцией «написать сообщение». После обработки обращения модератором, пациент получит ответ в кротчайшие сроки.

«Мы понимаем, что в каждой социальной сети разные аудитории, поэтому пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики проводит работу по регистрации подведомственных учреждений на других платформах. На сегодняшний день в «Одноклассниках» имеют группы 88% медорганизаций, в «Телеграме» — 71%», — отмечает вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов.

Уважаемые жители Чувашской Республики, призываем вас подписаться на учреждения здравоохранения. Для удобства мы собрали для вас ссылки на сообщества медорганизаций «Вконтакте».