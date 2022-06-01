Стоит ли инвестировать в квартиры в провинции

Инвестиции в недвижимость продолжают оставаться для многих самым надежным способом спасти заработанные деньги от обесценивания. Однако не каждый имеет сумму, позволяющую стать обладателем квартиры в столице или другом российском мегаполисе. Именно поэтому в последнее время растет число желающих приобрести жилье в провинции с целью его последующей сдачи в аренду. Предлагаем узнать, сколько придется заплатить за 2 комнатную квартиру в Покрове, какая недвижимость в небольших городах лучше подойдет для инвестиций, и какие там цены.



Где покупать

Больше всего подходят для вложений в недвижимость северные регионы нашей страны. Можно смело рекомендовать покупать жилье в Воркуте, Норильске или Североморске. Инвесторы смогут быстро окупить свои расходы на приобретение жилья и его «амортизацию» перед сдачей в (ремонт, меблирование, приобретение бытовой техники и пр.) и начать получать прибыль.

Хорошую окупаемость имеют также квартиры в Кингисеппе, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском и в Магадане.



Не рекомендуется приобретать квартиры на курортах. Прежде всего, это касается Сочи. Стоимость жилья в местных новостройках мало уступает стоимости квартир в столице, а сдавать их в отличие от московских, можно будет только летом. Вообще, последнее обстоятельство обязательно следует учитывать тем, кто решает, покупать ли квартиры на известных российских курортах, чтобы зарабатывать на их сдаче в аренду. Однако оно не имеет отношения к небольшим курортным городкам, расположенным на берегу Черного моря. Что касается населенных пунктов на берегу Азовского моря, до известных событий эксперты предлагали инвесторам рассматривать их в качестве выгодного вложения средств. Ситуация с туристической востребованностью этих курортов в текущем году пока достаточно туманная, поэтому от подобных покупок лучше пока воздержаться.



Цены

В январе 2022 года в топ -10 городов, с самым дорогим квадратным метром жилья, наряду с Москвой и Питером входили некоторые города Московской области, а также Сочи, Ялта и Геленджик. Во второй десятке опять же преобладали города столичного региона, а также Светлогорск, Зеленоградск и Алушта.

В малых городах, например, в Покрове «двушку» на вторичном рынке можно купить по цене 600000 — 3 000 000 рублей. В населенных пунктах покрупнее, таких как Белгород, цена квадратного метра в среднем равна 89 418 рублей.