Глава Чувашии поздравляет с Международным днем защиты детей

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

1 июня – важная дата в календаре, ведь дети – наше будущее.

Мы делаем все для того, чтобы вы росли счастливыми и здоровыми, имели всё необходимое для учебы и могли совершенствовать свои таланты.

Этот праздник призван напомнить нам, взрослым, о роли каждого в воспитании подрастающего поколения.

Мы несем ответственность за то, чтобы каждый ребенок был окружён заботой и любовью. Главная награда на этом пути – счастливые глаза и успехи наших сыновей и дочерей. «Цель воспитания – счастье человека, средство воспитания – радость» – в этих словах, которые принадлежат Великому чувашскому просветителю Ивану Яковлевичу Яковлеву, заложен глубокий смысл.

Поддержка материнства и детства, формирование в обществе ценностей семьи, ответственного родительства – абсолютный приоритет государственной политики: на региональном и федеральном уровне этим вопросам уделяется пристальное внимание.

Наши усилия направлены на создание равных условий для полноценного интеллектуального и физического развития каждого ребёнка, вне зависимости от того, где он проживает: в городе или небольшом селе. Чтобы юные жители Чувашии имели всё необходимое для учебы, спорта и развития своих способностей, мы развиваем образовательные и спортивные учреждения, внедряем в них самое современное оборудование, инициируем востребованные проекты.

Желаю детям незабываемого веселого лета, а родителям – сил и мудрости для воспитания достойных граждан страны!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.