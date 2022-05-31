Школьники из Шумерли принимают участие в «Большой перемене» на ВДНХ

1 июня, в Международный день защиты детей, на ВДНХ состоится фестиваль детства и юности «Большая перемена», который уже собрал в столице более 8 тысяч школьников со всей России, педагогов-наставников и родителей, а также представителей ведущих российских компаний и экспертов в сфере науки, культуры, образования, спорта, волонтерства и предпринимательства. Участники слета детских общественных организаций обсудят развитие детского движения «Большая перемена».



Чувашскую Республику представят 15 школьников и 3 педагога из Чебоксар, Канаша и Шумерли. Шумерлю в составе делегации Чувашии представляют члены Российского движения школьников из гимназии 8 Анастасия Бородавина, Дмитрий Бакараев, Евгений Куренков и их наставник Людмила Бочарова.



Представители Чувашии уже два дня находятся в Москве, заняты на репетициях. Как рассказала нашей газете педагог гимназии 8, Анастасия Бородавина и Дмитрий Бакараев будут участвовать в шествии народов России в национальных костюмах и с флагом Чувашской Республики. В свободное время для детей и молодежи партнерами фестиваля «Большая перемена» организуются разнообразные экскурсии. Шумерлинские школьники, например, побывали в музее космонавтики, сегодня ознакомятся с университетом им. Н.И. Пирогова и побывают на тематической экскурсии «Семейная реликвия».