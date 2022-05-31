Центр детского творчества Шумерли станет первой организацией в Чувашской Республике, на базе которой открывается «ДОМ ЮНАРМИИ»

Решение об открытии принято Главным штабом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
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