31 Май

Центр детского творчества Шумерли станет первой организацией в Чувашской Республике, на базе которой открывается «ДОМ ЮНАРМИИ»

Решение об открытии принято Главным штабом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

gshum.cap.ru

Автор записи: anna

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