Навигация «Валдаев» в Чувашии откроется 1 июня

Открываются речные межрегиональные пассажирские перевозки между Чебоксарами и Казанью судами на подводных крыльях «Валдай 45 Р».

Расписание маршрута:

отправление из г. Чебоксары в 8.00 ежедневно, прибытие в г. Казань в 11.00,

отправление из г. Казань в 16.00. ежедневно, прибытие в г. Чебоксары в 19.00.

Онлайн продажа билетов доступна на сайте АО «Чебоксарский речной порт» по ссылке: https://chport.tn-cloud.ru/?id=1&sid=241

Продажа билетов прекращается за 2 часа до отправления. Справочная по пассажирским перевозкам: (88352) 49-44-00.

Стоимость билета: взрослый – 600 рублей, детский билет для ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно – 300 рублей. Проезд детей в возрасте не старше 5 лет осуществляется бесплатно без предоставления отдельного пассажирского места.

Справочно: Судно «Валдай 45Р» вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа, развивает скорость 65- 75 км/ч и может преодолевать расстояния до 550 км. Оно спроектировано и построено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева.

Минэкономразвития Чувашии.