Международный день защиты детей в Шумерле отметят разнообразными мероприятиями

1 июня — Международный день защиты детей. Этот праздник в Шумерле отмечают массовыми мероприятиями, акциями по поддержке и развитию детей. Этот год не стал исключением — в городе запланировано много интересного для шумерлинской детворы.

1 июня Дворец культуры «Восход» приглашает на детский праздник «Мир глазами ребёнка». В программе: интерактивная развлекательная программа со сказочными персонажами, выступление детских танцевальных коллективов, рисунки на асфальте, а в заключении состоится показ детского сборника мультфильмов.

Начало мероприятия: 10:00 площадка перед ДК «Восход».

1 июня на площадке перед бывшим кинотеатром «Дружба» в городском парке состоится мероприятие «Здравствуй, лето!» для воспитанников дошкольных учреждений города. Организатор мероприятия – Центр детского творчества. В программе: активные игры на свежем воздухе с любимыми персонажами, творческие выступления, ну и, конечно же, хорошее настроение.

Начало мероприятия: 10.30.

1 июня Молодежный парламент города приглашает детей и родителей на праздник, посвященный Дню защиты детей. В программе: конкурс рисунков мелом, увлекательный квест по городскому парку, музыкальный подарок от артистов молодежки и детей города. Победители конкурсов и квеста получат вкусные и памятные подарки. Всем участникам — сувениры!

Начало мероприятия: 16.00 танцевальная площадка городского парка культуры и отдыха.

Приглашаем всех желающих весело и с пользой провести время!

gshum.cap.ru