В копилку марафона «Именем детства, во имя детства» поступило свыше 4 млн рублей

На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили промежуточные итоги сбора средств в рамках благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства».

По состоянию на 27 мая на расчетный счет поступило 4 125 995 рублей. Наилучшие результаты по сбору средств показали Порецкий, Яльчикский, Шемуршинский, Аликовский и Комсомольский районы.

Глава Чувашии Олег Николаев, который возглавляет оргкомитет марафона, поблагодарил всех неравнодушных граждан за поддержку проектов Российского детского фонда и напомнил, что «цель марафона – не подменить государственные задачи, а эффективно их дополнить».

Председатель Чувашского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Юрий Кислов отметил, что общее количество участников благотворительных марафонов в Чувашии гораздо выше, чем в соседних регионах.

В этом году впервые для упрощения перевода денежных средств были применены QR-коды для пожертвований в марафон. На сегодня сумма средств, поступивших с их помощью, составила 53 469 рублей.

При этом сейчас для каждого города и района сгенерирован свой QR-код, чтобы взносы от жителей конкретной территории шли на пользу своих же земляков.

«Впереди еще два месяца. В прошлом году мы собрали 5,2 млн рублей, в этом году на 27 мая – 4,1 млн рублей. Остался миллион, чтобы побить рекорд прошлого года. Думаю, что у нас еще очень большие возможности и перспективы в этом отношении есть», – сказал Юрий Кислов и предложил провести закрытие марафона на территории того муниципалитета, который покажет наилучшие результаты.

Открытие ежегодного благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» состоялось в марте в детском технопарке «Кванториум» в г. Новочебоксарске.

Собранные в ходе благотворительного марафона средства направляются на реализацию основных программ Фонда: «Срочная социальная помощь», «Помощь больным детским церебральным параличом», «Теплый дом», «Детский туберкулез», «Региональные программы Отделения. Чемпионат «Школьная волейбольная лига Чувашской Республики», «Культурные программы», «Детская библиотека», «Новый год в каждый дом» и др.

Справочно:

Советский детский фонд и Международная Ассоциация детских фондов был создан в 1987 году по инициативе известного писателя Альберта Анатольевича Лиханова. В 1991году был переименован в Российский детский фонд.

Чувашское отделение Российского детского фонда было создано 19 февраля 1988 года. Отделение работает по Уставу Российского детского фонда.

Основная цель общественной организации – социальная поддержка детей, формирование имущества на основе добровольных взносов общественных и иных организаций, отдельных граждан, других, не запрещенных законом поступлений, и использование этого имущества для защиты прав ребенка. Для этого Отделение ежегодно проводит благотворительные марафоны. С 1995 года на территории Чувашии проведено 25 благотворительных марафонов «Именем детства, во имя детства».

Деньги в поддержку марафона также можно перечислить на расчетный счет фонда по следующим реквизитам:

Получатель: Чувашское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (сокращенно ЧРО ООБФ «Российский детский фонд»).

расчетный счет № 40703810075220160067 в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк

БИК 049706609

к/с 30101810300000000609

ИНН 2128005408, КПП 213001001

В назначении платежа необходимо указать «Благотворительный взнос в марафон «Именем детства, во имя детства».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.