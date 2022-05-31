Бриллиантовые юбиляры Шумерли

В последний день мая в доме супругов Орешниковых было непривычно многолюдно. Но суета была приятной, а повод – очень замечательный: шумерлинцы Владимир Петрович и Анна Михайловна отмечали 60-летие супружеской жизни. Они оба работали в цехе 10 комбината автофургонов. После работы встречались на танцах. И вскоре симпатия молодых людей переросла в серьезное чувство, которое Орешниковы смогли сохранить и пронести через 60 лет. У супругов родились трое детей, два сына и дочь, которые продолжают трудовую династию – трудятся вместе в одном цехе КАФ. Кроме любви, для крепкой семьи важно уважение друг к другу, доброта ко всем, считают бриллиантовые юбиляры. А еще трудолюбие и чувство юмора, которое супруги не утратили на девятом десятке.



В праздничный день чете Орешниковых вновь предложили вспомнить события 60-летней давности: Анна Михайловна и Владимир Петрович поставили свои подписи в книге почетных юбиляров, скрепили под весёлое «горько!» свой союз поцелуем и получили свидетельство о заключении брака. С букетом и подарками в гости пожаловали глава администрации города Валерий Шигашев, начальник шумерлинского загса Лариса Краснова и исполнительный секретарь городского местного отделения партии «Единая Россия» Полина Калугина. От депутата Государственной Думы России Аллы Салаевой виновникам торжества вручили приветственный адрес с теплыми словами благодарности за трудовой вклад в развитие города и республики, за бесценный пример того, как нужно жить, строить отношения и воспитывать детей.







